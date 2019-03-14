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Halime ninenin hayali gerçekleşti: 89 yaşında kına yaktı, gelinlik giydi

Tuzla’da yaşayan 89 yaşındaki Halime Sibahi’nin 75 yıllık gelinlik giyme hayalini Tuzla Belediyesi gerçekleştirdi. 9 çocuk, 15 torun sahibi olan Halime Sibahi, önce bindallısını giyerek kına gecesinde ağladı, ardından da gelinliğini giyip çiçek buketini fırlattı.

14 Mart 2019 Perşembe 20:53
Halime ninenin hayali gerçekleşti: 89 yaşında kına yaktı, gelinlik giydi

1944 yılında Şükrü Sibahi ile dünya evine giren Halime Sibahi, o mutlu gününde giyemediği gelinlik özlemini 75 yıl sonra dindirdi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hem gelinlik hem de kına kıyafeti hediye edilen Halime Nine’ninkına gecesi, oğlu Adnan Altın’ın evinde gerçekleştirildi. Sibahi, ailesi ve komşularının katılımı ile yapılan kına gecesinde kendisini ağlatan şarkılar eşliğinde anıları canlandı, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.

Sevinç gözyaşları içinde gelinliğini giyen Halime Nine, “Annem 7 yaşında vefat etti ve üvey annem ile yaşamaya başladık. 14 yaşında ise eşimle evlendiğimde rahmetli eşim düğünümüzde gelinlik giydirmedi. Gelinlik giyemediğim için hep özendim. Gelinim Fatma’ya ‘Gelinim, bana gelinlik giydir’ dedim. Gelinliği giyince çok mutlu oldum. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Halime Sibahi’ninoğlu Adnan Altın, annesinin yıllardır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın bu hayali gerçekleştirdiğini belirten Altın, “Annem yıllardır gelinlik giymenin hayalini kuruyordu. Tuzla Belediye Başkanımız, annemin bu hayalini gerçekleştirdi. Ailece kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayınvalidesinin hayalinin gerçekleşmesinde, Halime Sibahi’ningelini Fatma Altın öncü oldu. Altın, “Kayınvalidem 1 sene önce yanımıza geldi. ‘Bana gelinlik giydirir misin?’dedi. Bende Belediye Başkanımıza müracaat ettim. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na gittik, bizimle çok ilgilendiler, her konuda destek oldular. Çok mutlu oldum. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’yı çok seviyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:53
  1. Tuzla Belediyesi
  2. Halime Sibahi

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