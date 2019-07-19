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Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı görüntüsüne Bakan Varank duyarsız kalmadı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve 700 yıllık olan Halime Hatun Türbesi'nin bakımsız ve harabe görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya el attı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgilenmesini istedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:58
Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı görüntüsüne Bakan Varank duyarsız kalmadı

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Van'da Selçuklu Mezarlığı içerisinde bulunan ve bozulan silüeti uzun süre büyük tepki çekenHalime Hatun Kümbeti; kırılan pencereleri, sökülen demir kapısı, çevresinde yıkılan duvarları ile adeta harabeye dönüşmüş. Yol olmaya terk edilen tarihi yapı, aynı zamanda aşıkların yazı tahtasına dönmüş durumda. Define avcıları tarafından tahrip edilen kümbetin bu durumu tepkilere neden oluyor.

Vatandaş durumdan rahatsız

Tarihi kümbete sahip çıkılmasını isteyen vatandaşlar, “Kümbet ve etrafındaki Selçuklu Mezarları tahrip ediliyor. Define avcıları yüzünden çok sayıda mezar taşı yok oldu. Altın umuduyla mezarlar kazılıyor ve mezar taşları tahrip ediliyor. Şimdi de kümbettin içini kazmışlar. Penceresini kırmışlar ve duvarlar kazılmış. Bu tarihi yapılara yazık günah. Bu tarihi kümbette ve mezarlara sahip çıkılması gerekir" dediler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgilenecek

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Muammer Ulutürk ise, 14 Temmuz 2019 tarihinde Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve 700 yıllık olanHalime Hatun Türbesi'nin bakımsız halini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Ulutürk’ün bu paylaşımına duyarsız kalmayan isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’den bu konuyla ilgilenmesini istedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:58
  1. Van
  2. Konya
  3. Halime Hatun Türbesi

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