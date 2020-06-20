Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Kalınbayat Mahallesinin Kayacık mezrasında stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Kayacık mezrasında mahalle içi tüm yolları önce ulaşıma açık hale getirip ardından da stabilizesini gerçekleştiriyor.

Belediye tarafından merkez ve kırsalda sunulan hizmetler takdir toplamaya devam ederken, Kayacık Mahallesi sakinleri Haliliye Belediyesinin yol çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.

Yangın büyümeden söndürüldü

Öte yandan Pırpır Mahallesinde yol yapım çalışmasına devam eden ekipler ise bölgede çıkan anız yangınına müdahale etti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangınına müdahale eden Haliliye Belediyesi Fen İşleri ekipleri yangının büyümeden söndürülmesine yardımcı oldu. İş makinaları ve personeller yangının söndürülmesi için seferber olurken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.