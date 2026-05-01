Haliliye'de yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında mahallelerde yol konforunu artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ulubağ Mahallesi’nde kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla mahalle yolları daha dayanıklı ve güvenli hale getirilirken, vatandaşların ulaşımı da konfor kazanıyor.



Alt yapısı tamamlanan sokaklarda titizlikle ilerleyen ekipler, yolları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. İlçe genelinde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarda Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 2 ekip görev alırken; Veysel Karani, Devteyşti, Osmangazi, Karşıyaka, Bağlarbaşı, İmam Bakır, Süleymaniye, Kısas ve Bahçelievler mahallelerinde ise birer ekip yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, plan ve program dahilinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde üstyapı çalışmalarına aralıksız devam edileceğini belirtti. Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyan mahalle sakinleri çalışmalardan ötürü Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.