  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar! Deprem yardımı süslü dolandırıcılık! ‘Ahbaplar’ dekont isteyene bakın ne demiş Skandal çağrı: Türkiye’ye karşı PKK’yı silahlandırın Batı hayranlarına tokat gibi yanıt: Sözde 'seçkin' Alman ordusu yağmacı çıktı Yardımcısı “yolsuzluk”tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı! Madem biliyordunuz halkı niye uyarmadınız! Funda Arar'dan Ahbap skandalına dair pes dedirten açıklamalar! CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok Sivil Yahudiler iki camiyi ateşe verdi
Aktüel Haliliye'de yaz akşamları konser ve çocuk şenlikleriyle şenleniyor
Aktüel

Haliliye'de yaz akşamları konser ve çocuk şenlikleriyle şenleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haliliye'de yaz akşamları konser ve çocuk şenlikleriyle şenleniyor

Haliliye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz konserleri ve çocuk şenlikleri, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Daha önce büyük ilgi gören etkinliklerin bu haftaki adresi Bahçelievler bölgesi ile Ahmet Yesevi Mahallesi oldu.

Açık havada gerçekleştirilen programda sahne alan sıra gecesi ekibi, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Konser boyunca türkülere hep bir ağızdan eşlik eden mahalle sakinleri, halaylar çekerek etkinliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

MİNİKLER ŞENLİĞİN TADINI ÇIKARDI

Yaz konserlerinin yanı sıra çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Palyaço gösterileri, sevilen çizgi film karakterleri, kukla gösterileri ve balon etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirirken, minik misafirlere limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN CANPOLAT'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan mahalle muhtarları da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cengiz Topel Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Balık, düzenlenen programların mahalle sakinlerini mutlu ettiğini belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Sultan Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan da yaz etkinliklerinin vatandaşları bir araya getirdiğini ifade ederek Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Şükrü Akcan ise mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, her yaz düzenlenen bu organizasyonların mahalle kültürüne önemli katkı sunduğunu söyledi ve Başkan Canpolat'a teşekkür etti.

Yaz konserleri ve çocuk şenlikleri ise ilçe genelinde etap etap farklı mahallelerde devam edecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cilt beyazlatıcı maske: Sadece 15 dakikaya 3 malzemeyle yapılan kolay yol! Patates sayesinde olur
Kadın - Aile

Cilt beyazlatıcı maske: Sadece 15 dakikaya 3 malzemeyle yapılan kolay yol! Patates sayesinde olur

Bugün size 15 dakikada Cilt Beyazlatıcı Doğal Maske ile cildinizin rengini nasıl açabilirsiniz o maskenin tarifini vermek istiyoruz. Ev yapı..
İki yolcu otobüsü çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Dünya

İki yolcu otobüsü çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazasında 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yar..
Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....
Kültür - Sanat

Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23