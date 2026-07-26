Haliliye'de yaz akşamları konser ve çocuk şenlikleriyle şenleniyor

Açık havada gerçekleştirilen programda sahne alan sıra gecesi ekibi, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Konser boyunca türkülere hep bir ağızdan eşlik eden mahalle sakinleri, halaylar çekerek etkinliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.



MİNİKLER ŞENLİĞİN TADINI ÇIKARDI

Yaz konserlerinin yanı sıra çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Palyaço gösterileri, sevilen çizgi film karakterleri, kukla gösterileri ve balon etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirirken, minik misafirlere limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN CANPOLAT'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan mahalle muhtarları da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cengiz Topel Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Balık, düzenlenen programların mahalle sakinlerini mutlu ettiğini belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.



Sultan Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan da yaz etkinliklerinin vatandaşları bir araya getirdiğini ifade ederek Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.



Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Şükrü Akcan ise mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, her yaz düzenlenen bu organizasyonların mahalle kültürüne önemli katkı sunduğunu söyledi ve Başkan Canpolat'a teşekkür etti.



Yaz konserleri ve çocuk şenlikleri ise ilçe genelinde etap etap farklı mahallelerde devam edecek.