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Haliliye’de ‘Oku-Yüz’ birincileri ödüllendirildi

Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği ‘Oku-Yüz’ ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından verildi.

06 Eylül 2019 Cuma 19:27
Haliliye’de ‘Oku-Yüz’ birincileri ödüllendirildi

Haliliye Belediyesi’nin düzenlediği ‘Oku-Yüz’ ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından verildi.


Haliliye Belediyesi, yaz ayı boyunca açtığı kurslarla ilçedeki çocuklara eğitimin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle de çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu kapsamda kültür ve sosyal işler müdürlüğü bünyesinde 7 - 14 yaş arası çocuklara yönelik yapılan ‘Oku-Yüz’ ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kitap okuma etkinliği sonrası okunan kitabın özeti üzerinden yapılan sınavda ilk üçe giren çocuklara ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat ve Başkan Yardımcıları İhsan Ağca ve Mehmet Erol tarafından verildi.



“Hayatın her karesinde olmaya çalışan bir belediyeyiz”


Ödül töreninde konuşan Canpolat, “Haliliye Belediye olarak doğumdan ölüme kadar insanların yaşamış olduğu ortamlarda veya hayatının her köşesinde, her karesinde yer almaya çalışan bir belediyeyiz. Belediyeciliğinde getirdiği önemsediği, vurguladığı ve yapması gerektiği hizmetleri sizler için paylaşmak istiyoruz. Hele ki birde çocuklarımız, geleceğimiz, umutlarımız dediğimiz evlatlarımız olunca yaşı ne olursa olsun çocuklarımızın geleceğe hazırlanması adına Haliliye Belediyesi olarak bütün gücümüzle canla başla, gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okuma alışkanlığının artması adına çocuklarımızı ‘Oku-Yüz’ kampanyası başlığı adı altında çocuklarımız kitap okumaya, araştırmaya teşvik etmek adına kampanya düzenledik. Burada da çeşitli yaş kategorilerine göre yaklaşık 209 öğrencimiz kampanyaya katılım gösterdi” diye konuştu.


209 katılımcının katıldığı yarışmada 7-9 yaş kategorisinde birinci Reyhan Taş, ikinci Emir Ayaz olurken üçüncülüğü ise Nisanur Ay, Rümeysa Korkmaz, Şevalnaz Ceylaner paylaştı.


10-14 yaş kategorisinde ise birinci Elif Yıldırım, ikinci Esma Altın, üçüncü Emine Altın oldu. Yarışmada birinci olanlara tablet, ikinci olanlara yüz temel eser ve üçüncü olanlara kalem seti hediye edildi.


Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından verilen TYT kurslarında üniversiteye hazırlanan öğrencilerden tıp ve hukuk fakültelerini kazanan 3 öğrenciye Başkan Canpolat tarafından hediye verildi.


Ödül töreninde verilen hediyelerin yanı sıra yarışmaya katılan tüm çocuklara katılım sertifikası verilirken, öğrenciler hafta sonu düzenlenecek olan Göbeklitepe gezisi ve yüzme seansından yaralanabilecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:27
  1. kitap
  2. kültür
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