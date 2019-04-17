Haliliye’de larva ile mücadele çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, haşere ve sinekle mücadelenin en önemli safhası olan larva ile mücadele çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, vatandaşların haşere ve sinekten doğacak rahatsızlığı yaşamasının önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahalle mahalle, sokak sokak haşere ve sinekle mücadelenin en önemli safhası olan larva ile mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı bildirildi.