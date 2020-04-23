  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliliye’de korona virüs önlemleri

Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.

2020-04-23 15:12:06 -
Haliliye’de korona virüs önlemleri

Haliliye Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında da yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam edecek.


Haliliye Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini İçişleri Bakanlığın tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen yasağın ilk gününde temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk, Karşıyaka ve Bahçelievler ve Yenişehir mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı