Haliliye’de Fen İşleri sahadan kopmuyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesi yaparken, diğer taraftan da merkez mahallelerde kilitli parke döşemesi gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsalda vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme işlemini gerçekleştiriyor. Ekipler bu doğrultuda Devteşti, Süleymaniye, Köylükent mahalleleri ve Açıksu Caddesinde yeni sokaklara parke döşerken, mevcut deforme olmuş parke taşlarını da yeniliyor. Ekipler ayrıca Boncuk ve Aslanlı kırsal mahallelerinde de yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinde çevre düzenlemesi yapıyor. Ekipler kültür evlerinin çevresini düzenleyerek kilitli parke ile döşüyor.

Verilen sözler tek tek yerine getiriliyor

Çalışmalar merkez ve kırsalda vatandaşların takdirini toplarken, Aslanlı Mahalle Muhtarı Ahmet Aslan, “Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin hizmetlerini saymakla bitiremeyiz. Bütün taleplerimizi yerine getiriyorlar. Yani verilen sözler tek tek harfiyen yapılıyor. Bu hizmetler için de tekrardan Başkanımıza ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.