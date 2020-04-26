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Aktüel

Haliliye’de bina girişleri dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor.

2020-04-26 15:13:00 -
Haliliye’de bina girişleri dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, Covıd-19 salgını ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor. Belediye ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Selahaddin Eyyübi, İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde yıkama ve dezenfekte işlemi yaptı. Ayrıca ekipler eş zamanlı olarak binaların giriş ve merdiven aralarını dezenfekte etti.


Haliliye Belediyesi korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini İçişleri Bakanlığın tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Selahaddin Eyyübi, İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Öte yandan aynı mahallelerde yıkama ile eş zamanlı olarak dezenfekte ekipleri bina girişleri, kapı, merdiven ve asansörleri tek tek dezenfekte etti. Belediye bu uygulaması ile halk sağlının korunması ve salgın yayılımının önüne geçmeyi hedefliyor.

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