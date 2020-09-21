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Spor Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı çıkışa geçmek istiyor
Spor

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı çıkışa geçmek istiyor

Antrenör Akif Gürgen: - "İlk 3 maçta kaybettiğimiz puanları hızla telafi etmek için elimizden geleni yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:16:56 -
Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı çıkışa geçmek istiyor

ŞANLIURFA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybeden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, deplasmanda yapacağı Ziraat Bankkart karşılaşmasını kazanarak kötü gidişi tersine çevirmek istiyor.

Şanlıurfa temsilcisi sezona, kendisi gibi ligin yeni takımı olan Altekma'ya sahasında 3-1 yenilerek başladı. Ardından ligin köklü takımlarından Galatasaray HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Haliliye Belediyespor, son maçında ise yine aynı skorla Afyon Belediye Yüntaş'a kaybetti.

Ligin 4'üncü haftasında 23 Eylül Çarşamba günü Ankara deplasmanında Ziraat Bankkart'a konuk olacak Haliliye Belediyespor'un antrenörü Akif Gürgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin en genç ekibi olduklarını belirtti.

Oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Gürgen, şunları söyledi:

"Geçen yıl iyi bir iş başardık ve Haliliye Belediyespor'u olması gereken lige çıkardık. İşimiz bu sene çok daha zor ama zamanla üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Çok güzel bir takım kurduğumuza inanıyorum. Rakipler çok güçlü ve tecrübeli. Herkes çok yatırım yaptı. Biz de kadromuzda genç yetenekler ile tecrübeli yabancılara yer veriyoruz. İlk 3 maçta kaybettiğimiz puanları hızla telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Kötü başladığımız ligde Ziraat Bankkart maçıyla yeni bir sayfa açarak çıkış yakalamayı planlıyoruz. Bir maç kazanırsak devamının da geleceğine inanıyoruz."


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