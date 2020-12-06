Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.



Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, Efeler Ligi'nin 6. haftasında ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni antrenörleri Aykut Lale ile önemli bir çıkış yakaladıklarını anlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Dün erteleme maçında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştık. Çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanmayı başardık. Bu galibiyet bizi gelecek adına umutlandırdı. Tüm oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Artık önümüzdeki maçlarda da iyi mücadele ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

Tatlı, 8 Aralık Salı günü Bingöl deplasmanında Solhanspor ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.