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Spor Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci
Spor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:39:15 -
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, Efeler Ligi'nin 6. haftasında ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni antrenörleri Aykut Lale ile önemli bir çıkış yakaladıklarını anlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Dün erteleme maçında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştık. Çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanmayı başardık. Bu galibiyet bizi gelecek adına umutlandırdı. Tüm oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Artık önümüzdeki maçlarda da iyi mücadele ederek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

Tatlı, 8 Aralık Salı günü Bingöl deplasmanında Solhanspor ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.

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