Haliliye Belediyesinde ekipler tam kadro sahada

Haliliye Belediyesine bağlı temizlik, ilaçlama ve park bahçe ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde tam kadro saha çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Haliliye” hedefi ile verdiği talimatlar doğrultusunda birim müdürlükleri, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştiriyor. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, oluşturduğu özel programla her sabah bir mahallede yoğun temizlik çalışmaları yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü, pırıl pırıl cadde ve sokakları ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını da gece ve gündüz vardiyaları ile ilçe genelinde devam ettiren ilaçlama birimi ekipleri de, gündüz mesaisinde apartman girişleri, çöp konteyner ile bahçelerde ilaçlama çalışmalarını program dahilinde mahalle mahalle devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, parklarda tahrip olmuş kamelya, bank ve oturakların onarım ve değişim çalışmalarını, belirlediği parklarda gerçekleştiriyor. Yeni ağaçları da toprakla buluşturan ekipler, çim ekme çalışmalarını da park ve bahçelerde sürdürüyor.

Veysel Karani Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Sadık Salar, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a böylesi çalışmalardan dolayı mahalle adına teşekkür ediyorum. Mahalleliler ekiplerin bu yoğun çalışmasından son derece memnun oluyorlar” diye konuştu.