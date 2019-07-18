Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen orta saha Halil Zeybek’i renklerine bağladı.

Transferde yeni sezon öncesi şuana kadar 10 futbolcuyu renklerine bağlayan 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Koray Şanlı’dan sonra geçmişte Yeni Malatyaspor’da forma giymiş bir diğer isim Halil Zeybek’i de kadrosuna kattı.

Son olarak 3. Lig takımı Halide Edip Adıvar Kulübü’nde forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Yeşilyurt’un Erzurum’daki 2. Etap kampına katılacağı belirtildi.

Kadrosuna genç oyucularla birlikte deneyimli isimleri de katarak güçlü bir takım oluşturmayı hedefleyen Hayati Palancı yönetimindeki Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un golcü arayışı ise devam ediyor.

Malatya ekibinin son olarak Malatyaspor altyapısında yetiştikten sonra önemli kulüplerde attığı gollerle adını duyuran Mehmet Albayrak’a teklif sunduğu belirtildi.

Albayrak’ın turuncu yeşilli kulüpten 300 Bin TL istediği, yönetimin ise fiyatı aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık içerisinde girdiği öğrenildi.