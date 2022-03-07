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Spor Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting karşılaşmasını yönetecek
Spor

Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting karşılaşmasını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting CP takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:51:00 - 2022-03-07 14:54:13
Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting karşılaşmasını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 9 Mart Çarşamba günü oynanacak Manchester City ile Sporting Lizbo maçını yönetecek.

Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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