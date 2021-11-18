Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli kaç yaşında? Halil Umut Meler hakemlik kariyeri

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Halil Umut Meler oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi olan Halil Umut Meler’in kim olduğu da sorgulanır oldu. Peki Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler nereli? Halil Umut Meler kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi okuldan mezun oldu? Halil Umut Meler ne iş yaptı? Halil Umut Meler hayatı, biyografisi.

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler hakemlik kariyeri

2013- Türkiye Kupası

2013-2018 - 3. Lig

2014- 2. Lig

2014- 1. Lig

2015- Süper Lig

2017- Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi