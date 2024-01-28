Halil Konakcı'dan kiliseye saldırıya ilişkin mesaj! 'Cihad değil katliam'

Konakcı Hoca saldırının 'cihad' değil 'katliam' olduğuna dikkat çektiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu saldırıyı şayet (inanmıyorum ama) gerçekten bir Müslüman cihad adına yaptıysa bilsin ki bu bir cihad değil katliamdır ve İslam dininde asla buna yer yoktur. Çünkü İslam hukukuna göre herkes kendi dinini yaşama özgürlüğüne sahiptir.

Ama bu tahminden önce ilk akla gelen şey ise; geçen ay Fatih Cami’ne yapılan saldırıdan sonra bu ay da kiliseye saldırı olunca, bu iki ayrı saldırıyıda aynı kirli ellerin yapmış olabileceğidir. Amaçları ise 28 Şubatı vari ülkeyi karıştırmak.

Hangi şekilde olursa olsun bu saldırıları kınıyorum. Ve inanıyorum ki kötü emellerine ulaşamayacaklar.

Rabbim vatanımız üzerinde yapılan her türlü kirli oyunu yapanların başlarına çevirsin.

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