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Gündem Halil Konakcı’dan flaş sözler! ‘Çocuklar okullarda heykellere secde ettiriliyor’
Gündem

Halil Konakcı’dan flaş sözler! ‘Çocuklar okullarda heykellere secde ettiriliyor’

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:26:00 -
Halil Konakcı’dan flaş sözler! ‘Çocuklar okullarda heykellere secde ettiriliyor’

Açıklamaları ile gündem olan imam Halil konakçı, "Okullarda, resmi törenlerde çocukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirildiğini" iddia etti.

Anaokulunda bir imamın çocuklara ders vermesine yönelik eleştiriler üzerine İmam Halil Konakçı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Konakçı, öğrencilerin resmi törenlerde Atatürk heykelleri ve posterleri karşısında secde ettirildiğini söyledi.

İmam Halil Konakçı 'X' hesabından yaptığı paylaşımda “Okullarda, resmi törenlerde çocukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

İşte Halil Konakcı'nın o paylaşımı: 

Öğrencileri eğitmek için okullara hemşire, doktor, polis, AFAD uzmanı hatta itfaiye eri dahi görevlendiriliyor ama Müslüman ailelerin çocuklarına dinini öğretmek için Diyanet görevlisi bir hocanın okulda görevlendirilmesine karşı çıkıyorlar.

Okullarda resmi törenlerde çocukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar. Sorsan Müslümanlar ama İslam’a dair ne varsa karşılar, düşmanlar.

Çatlasanız da patlasanız da; Müslüman ecdadımızın fethedip bizlere armağan ettiği bu topraklarda, fethedildiği ve milli mücadele ruhuyla İslami hizmetin kaldığı yerden devam etmesi için son gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.
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Yorumlar

Abbas

Ne kadar haklı zerre eksiği yok

Hayati

Bu Halil hoca çok yaman konuşuyor ya.Çok şeyler biliyo.Çok güzel söylüyo.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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