Halil Konakcı Hoca'dan 'tarikat' düşmanlarına tokat gibi cevap!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Tekin "Siz onlar Güneydoğu'da terörü bitirdiği için rahatsızsınız. Sizin tarikat dediğiniz STK'larla da protokolümüz devam edecek" dedi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından sonra azınlık bir grup sosyal medyada linç kampanyası başlattı.

Esas dertleri İslam'la olan, bunu tarikatlar üzerinden yürüten gruplar Bakan Tekin'i de hedefe koydu.

Bir bakkal dükkanı kapatacakmış gibi milyonlarca müridanı olan tarikatları sonlandırmayı hedefleyen gruplar, "Tarikatlar kapatılsın" çığırtkanlığı yaptı.

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Bir grup sanatçı müsveddesi de ortak açıklamayla Bakan Tekin'i hedefe koyarak, "Böyle bir kişi milli eğitim bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz" açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin'i hedef alanlara tepki Halil Konakcı Hoca'dan geldi.

Konakcı Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Öğrencileri eğitmek için okullara hemşire, doktor, polis, AFAD uzmanı hatta itfaiye eri dahi görevlendiriliyor ama Müslüman ailelerin çocuklarına dinini öğretmek için Diyanet görevlisi bir hocanın okulda görevlendirilmesine karşı çıkıyorlar.

Okullarda resmi törenlerde çocukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar.

Sorsan Müslümanlar ama İslam’a dair ne varsa karşılar, düşmanlar.

Çatlasanız da patlasanız da; Müslüman ecdadımızın fethedip bizlere armağan ettiği bu topraklarda, fethedildiği ve milli mücadele ruhuyla İslami hizmetin kaldığı yerden devam etmesi için son gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasını isteyen sanatçı müsveddeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Erdal Atabek, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr Kemal Özmen, Prof. Dr, Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Alper Akçam, Salih Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk ,Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih, Mustafa Köz, Nevzat Çelik."