Halil Konakçı Hoca, LGBT'li Voleybolculara sert çıktı: Sapkından ‘Milli’ olmaz!

İmam Halil Konakçı, ‘Milli’ diye dayatılan sapkın LGBT’li voleybolcular Küba asıllı Melissa Vargas ile Ebrar Karakurt’a tepki gösterdi.

Konakçı, “Müslümanlar için ‘Milli’ kavramının Kuran ölçeği ile belirlendiğini, İslam’a uymayan hiç bir şeyin Müslüman için milli olarak tanımlanmadığını ifade etti.

Halil Konakçı Hoca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Laikler istiyor diye iki tane eşcinselliğini itiraf eden, sosyal medyasında yayınlayan, eşcinsellik sapkınlığına bulaşmış ve bunu utanmadan söyleyen iki kadını bana ‘milli figür’ diye mi yutturacaksın? Bunları bize milli diye dayatmaya çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceksiniz asla! Bizim milli değerlerimiz İslam’a uyunca olur. Onların kılık kıyafeti bile bizim millimize uymuyor bizim”