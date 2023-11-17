Halil Konakçı Hoca Fransız işgalini mi savundu? Mahkeme kararını verdi

Muhalif basın Halil Konakçı Hoca’nın ceza almamasına çok üzüldü. “Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı bir vaazında, Hatay’daki Fransız işgalini övmüştü.” Diye manşetlerine taşıdığı Konakçı’nın ceza almaması bir hayli canlarını sıktı.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı E.K., 30 Ekim’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi. Yapılan onca yaygara da havada kaldı.

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