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Sosyal Medya Halil Konakçı Hoca Fransız işgalini mi savundu? Mahkeme kararını verdi
Sosyal Medya

Halil Konakçı Hoca Fransız işgalini mi savundu? Mahkeme kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 11:12:00 -

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay’daki Fransız işgalini övdüğü iddiası ile Halil Konakcı’yla ilgili yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Muhalefet, savcılığın kararına sert tepki gösterdi.

Muhalif basın Halil Konakçı Hoca’nın ceza almamasına çok üzüldü. “Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı bir vaazında, Hatay’daki Fransız işgalini övmüştü.” Diye manşetlerine taşıdığı Konakçı’nın ceza almaması bir hayli canlarını sıktı.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı E.K., 30 Ekim’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi. Yapılan onca yaygara da havada kaldı.
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