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15 Temmuz

Halil Kantarcı kimdir? 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı kaç yaşındaydı?

Halil Kantarcı kimdir? 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü yaklaşırken 15 Temmuz'a ilişkin detaylar merak ediliyor. 2016 yılında takvimler 15 Temmuz gecesini gösterdiğinde büyük Türk milleti FETÖ terör örgütüne karşı bir direniş gösterdi. Şehit olan isimlerden biri de Halil Kantarcı'dı. Peki, Halil Kantarcı kimdir? 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:36:00 -
Halil Kantarcı kimdir? 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı kaç yaşındaydı?

Çengelköy Karakolu'nun darbeci askerler tarafından basıldığını öğrenen 3 çocuk babası 36 yaşındaki Halil Kantarcı milli iradeyi korumak için meydanlara çıktı.

16 yaşında 25 Şubat idamla yargılanan Halil Kantarcı, suçsuzluğu kanıtlanması sonucu beraat etmişti. 15 Temmuz gecesi sokaklara koşan Kantarcı, Çengelköy'de darbeciler tarafından vurularak şehit edildi.

Çengelköy Karakolu'nun darbeciler tarafından basıldığını öğrenen 3 çocuk babası 36 yaşındaki Kantarcı Milli iradeyi korumak için meydanlara çıktı. Eşi Ayşe Kantarcı meydanlara çıkmasını istemese de Kantarcı ''Bana bir şey olacaksa evde de olur. Hakkını helal et'' diyerek çocuklarını öperek evden çıktı. Çengelköy'de darbeci askerler tarafından vurularak ağır yaralanan Kantarcı, kaldırıldığı Ümraniye Atlas Hastanesi'nde şehit oldu.

Arkasında 9 yaşındaki Ali Cihad, 2.5 yaşındaki Zeynep Serra ve 9 aylık Ömer Tarık' ı bırakan Halil Kantarcı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazını ardından Çengelköy Mezarlığına defnedildi.

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