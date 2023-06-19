Halil Dervişoğlu'nun babası müjdeyi verdi! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması yapıldı. Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in transfer durumunu açıkladı.

Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti. Halil Dervişoğlu, daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş Halil ile anlaştı

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi, transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil'den gelir elde etmek istiyor.