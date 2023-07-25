Halil Dervişoğlu'ndan öz eleştiri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar 47'de Oyewusi'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Abdülkerim Bardakcı'nın 75'te attığı golle beraberliği sağlayan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu 78'de takımını 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi takım 90+1'de Kazlauskas ile skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray'daki 3. döneminin ilk maçına çıkan Halil Dervişoğlu takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın ardından duygularını paylaşan milli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

''Üzgünüz tabi, böyle bir maçta zorluk çekebilirsiniz ancak 2-1 öne geçtikten sonra maçı vermemeliyiz. Bu bize iyi bir ders oldu. İnşallah haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum ama kazanmak önemliydi, yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız.''

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