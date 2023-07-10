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Spor Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı
Spor

Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 01:55:00 -
Halil Dervişoğlu transferinde pürüz çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu transferinde bir engelle karşılaşıldı.

Beşiktaş, Brentford’da forma giyen Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz kulübü ile anlaşan siyah beyazlılar, milli futbolcuyu henüz ikna edemedi.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu bedelsiz kadroya katmak için Brentford ile anlaştı. Siyah-beyazlılar bunun yerine performansa bağlı ek ödemeler yapacak, milli futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacaktı. Ancak transferde pürüz çıktı.

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile maaş konusunda anlaşmaya varamadı. İki taraf anlaşmaya varmak için görüşmelere devam ediyor.

Türkiye’de daha önce Galatasaray forması giyen Halil, geçen sezon Burnley’de kiralık olarak forma giydi. 9 maçta oynadı, 1 gol attı.

A Milli Takımda 15 kez görev yapan 23 yaşındaki forvet, fileleri 6 kez havalandırdı.
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