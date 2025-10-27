Halil Arslan’a Bükreş’te anlamlı ödül

17. GAP Oscar ödülleri, Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası'nın kuruluşunun 30. yıl dönümü ve Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapıldı.

Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası ve GAP Gazeteciler Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen geceye Türkiye’den Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu katılırken, Romanya devleti tarafından iki eski Cumhurbaşkanı, bir başbakan ve meclis başkanı katıldı.

Arslan matbaacılık basın gurubunun sahibi İlk Haber ve İlk Ses gazetelerinin imtiyaz sahibi Halil Arslan da ödüle layık görüldü.

Ödülünü Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın elinden alan Arslan, çok mutlu olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

17.GAP Oscar töreninde şu isimler ödüle layık görüldü:

En Başarılı Bakan

Prof. Dr. ÖMER BOLAT

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

Piyasada fiyat istikrarının sağlanması, stokçulukla mücadeledeki etkin politikaları ve denetimlerde gösterdiği başarı nedeniyle En Başarılı Bakan Ödülü’ne layık görülmüştür.

Ganire Paşayeva Özel Ödülü

Prof. Dr. Kürşad ZORLU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı

Türk dünyasının birlik, dayanışma ve ortak değerlerinin güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları ve katkıları nedeniyle Ganire Paşayeva Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Bilim İnsanı

Prof. Dr. Sezai YILMAZ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrah

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde gerçekleştirdiği “çapraz karaciğer nakli” uygulamasıyla dünya tıbbına kazandırdığı yenilikler nedeniyle En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Eğitimci

Prof. Dr. Erkin EMET

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi’nin eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çabaları ve genç akademisyenlerin yetişmesine yönelik çalışmaları nedeniyle En Başarılı Eğitimci Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Kadın Lider

Liliana BOGDAN

Ticaret, Siyaset, Sivil Toplum Yöneticisi

Romanya-Türkiye iş dünyasında, ticaret odası yönetiminde ve kadınların lider olarak daha görünür olması yönünde gösterdiği çaba ile; ulusal ve uluslararası düzeyde iş, diplomasi ve STK alanlarında etkili rol model olması nedeniyle En Başarılı Kadın Lider Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Türk Dünyası Yöneticisi

Sait YUSUF

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı

Türk Dünyası ülkeleri arasında kültürel işbirliğini güçlendiren çalışmaları, ortak değerlerin yaşatılmasına yönelik girişimleri ve kültür diplomasisine yaptığı katkılar nedeniyle En Başarılı Türk Dünyası Yöneticisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Bürokrat

Ahmet AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı

Vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunların çözümüne gösterdiği hassasiyet ve kamu-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik sergilediği örnek tutum nedeniyle En Başarılı Bürokrat Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Vali

Dr. İdris AKBIYIK

Muğla Valisi

Muğla ilinde spor yatırımlarını artırarak gençlerin gelişimine ve sosyal yaşama katkı sağlayan projeleri nedeniyle En Başarılı Vali Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Kaymakam

Mustafa Ünver BÜKE

Muğla Milas Kaymakamı

Milas İlçesinde Halkla iç içe çalışmaları, Özellikle gençlerde kitap okuma teşviki ve eğitimden yana çalışmaları nedeniyle En Başarılı Kaymakam Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Belediye Başkanı

Mehmet Kasım GÜLPINAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Şanlıurfa’da belediye yönetiminde şeffaflık anlayışını öne çıkarması, madde bağımlılığı ile mücadelede LİMAN AYIK projesiyle gençlerin topluma kazandırılmasında gösterdiği çabalar ve sosyal belediyecilik anlayışını etkin kılması nedeniyle En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Muhalefet Temsilcisi

Selçuk ÖZDAĞ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı

TBMM’de sergilediği seviyeli, ilkeli ve yapıcı muhalefet anlayışıyla demokratik hayata yaptığı katkılar nedeniyle En Başarılı Muhalefet Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Türkoloji Yazarı

Meryem Aybike SİNAN

Gazeteci, Yazar, Türkolog, Sivil Toplum Yöneticisi

Türk dili, kültürü ve edebiyatı alanlarında yaptığı özgün çalışmalar, yazılarıyla Türk kimliğine ve kültürel bilince katkı sunması, genç kuşaklara ilham veren üretkenliği ve sivil toplum alanındaki aktif rolü nedeniyle En Başarılı Türkoloji Yazarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

En Başarılı Ticaret & İşbirliği Elçisi

Tamer ATALAY

Romanya & Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

30 yılı aşkın süredir Türkiye–Romanya ilişkilerinin ticari, kültürel ve sosyal alanlarda gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı Ticaret & İşbirliği Elçisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

EN BAŞARILI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ +1

2. Akkan SÜER

Marmara Vakfı Başkanı

Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik girişimleri nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

3. Kaptan Mustafa Can

İlteriş Vakfı Genel Başkanı

Türk dünyası arasında kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, Türk tarihinin ve kültürünün araştırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle En Başarılı Vakıf ödulune layık görülmüştür.

4. Ekrem SELİMLER

Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Balkanlar’daki Türk varlığının araştırılması ve tanıtılmasına yaptığı katkılar ile bölge halkları arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirme çabaları nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

5. Cristina CHİRİAC

CONAF – Romanya Kadın Girişimciler Konfederasyonu Başkanı

Kadın girişimciliğini Romanya’da güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ekonomik kalkınmanın merkezine koymak için gösterdiği liderlik ve kararlılıkla tanınan Cristina Chiriac, En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

6. Özgür ALP

Romanya & Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlenmesine sağladığı katkılar, girişimcilik ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik öncülüğü ve iki ülke arasındaki kültürel bağların pekişmesine verdiği destek nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

EN BAŞARILI İŞ İNSANLARI

1. Vahap KÜÇÜK

LCW Yönetim Kurulu Başkanı

LCW Markasını ulusal ve uluslararası arenada değerli bir marka hâline getirmesi, üretim ve istihdama sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

2. Veysel DEMİRCİ

Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Enerji ve inşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla, ülke ekonomisine kattığı değer ve istihdama katkıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

3. İhsan ÖZTÜRK

Point Beach Otelleri

Turizm sektörünün gelişimine, destinasyon çeşitliliğine ve sürdürülebilir turizme katkıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

4. Gülnare Xhalilova

Azerbaycan Milli Giyim Merkezi

Azerbaycan’ın geleneksel giyim kültürünü modern çizgilerle tanıtarak uluslararası tanınırlık kazandırması nedeniyle En Başarılı İş kadını Ödülü’ne layık görülmüştür.

5. Yusuf UĞUR

Beta Holding Yönetim Kurulu Başkanı – Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

6. Onur YAVUZ

Irmak Oyuncak

Çocuk oyun sistemleri ve kent mobilyaları alanındaki yenilikçi tasarımları ve sektöre sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

7. Selçuk ATALAY

Olivos Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Zeytinyağı üretimi ve Sağlıklı Gıda İhracatında liderliği, olivos markasıyla uluslararası pazarda elde ettiği başarıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.

8-Erdem Umut

Umut Vakfı başkanı

Öğrenci bursları, okul ve kütüphane yapımlarıyla ödüle layık göruldu

EN BAŞARILI TV KANALLARI

Yayıncılık alanında gösterdikleri yenilikçi yaklaşımlar, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışları, kültürel ve toplumsal değerlere katkı sunan program içerikleriyle izleyiciye güven veren kurumlar En Başarılı TV Kanalları Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.

1. Maricel PACURARU

Realite TV / Romanya

2. Elnure KAZIMOVA

Az TV / Azerbaycan

3. Mehmet YİĞİT

Tempo TV İstanbul / Türkiye

4. Selahattin BAYRAK

Vuslat TV Malatya / Türkiye

5. Uğur YEŞİL

6-Gözdetv

Kanal D / RomanyaA

7. Vedat GÜNDOĞAN

Gündoğan Medya – Adana / Türkiye

EN BAŞARILI BASIN EMEKÇİLERİ

Basın mesleğine adanmışlıkları, tarafsız ve ilkeli duruşları, kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki kararlılıkları ve medya alanındaki özverili çalışmalarıyla örnek teşkil eden isimler En Başarılı

Basın Emekçileri Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.

Hayat Gazetesi / ROMANYA

5. Hasan ÇÖMLEKÇİ

Haber Türk Gazetesi / Türkiye

7. Hasan Şirin

Şirin Medya Grup – Bursa / Türkiye

TOPLUMA İLHAM VEREN KİŞİLER

Çok yönlü kişilikleriyle farklı alanlarda gösterdikleri ilham veren başarılı çalışmaları ile sosyal, kültürel ve profesyonel hayata yaptıkları katkılar nedeniyle Topluma İlham Veren Kişiler Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.

1. Dr. Av. Mehmet Cerrah KIRAN

İş İnsanı, Hekim, Hukukçu

2. Doç. Dr. Lezan KESKİN

Akademisyen, Doktor

3. Leyla Şerif EMİN

Şair, Yazar, Aktivist

4. Murat KILINÇ

Maker, Dijital Medya, Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı

5. Mehmet CANBEY

Gazeteci, Yazar, Programcı

6. Yusuf ÖZPOLAT

Sunucu, Yazar, Radyo & TV Programcısı

7. Timuçin MERCANOĞLU

Gazeteci, Yazar, Teknoloji Uzmanı

Sorin STANCU Anısına ÖZEL ÖDÜL

Dan Constantin

Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Başkanı

Sorin Stancu’nun gazetecilikteki ilkeli ve yapıcı yaklaşımını yaşatmak, mesleki etik ve profesyonel standartlara katkılarını onurlandırmak amacıyla, vefatı öncesine kadar başkanlığını yaptığı

Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği’ne Sorin STANCU Anısına Özel Ödülü verilmiştir.

1. Kemal SALLI

Vatan Gazetesi / Türkiye

2. İsmail TÜRK

Habererk Haber Sitesi / Türkiye

3. Halil ARSLAN

İlk Haber Gazetesi / Türkiye

4. Serkan ERUYSAL