Halil Arslan’a Bükreş’te anlamlı ödül
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 17. GAP Oscar Ödüllerinde, Arslan matbaacılık basın gurubunun sahibi İlk Haber ve İlk Ses gazetelerinin imtiyaz sahibi Halil Arslan da ödüle layık görüldü. Arslan’a ödülünü Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ takdim etti.
17. GAP Oscar ödülleri, Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası'nın kuruluşunun 30. yıl dönümü ve Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapıldı.
Romanya-Türkiye Ticaret Sanayi Odası ve GAP Gazeteciler Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen geceye Türkiye’den Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu katılırken, Romanya devleti tarafından iki eski Cumhurbaşkanı, bir başbakan ve meclis başkanı katıldı.
Ödülünü Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın elinden alan Arslan, çok mutlu olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.
17.GAP Oscar töreninde şu isimler ödüle layık görüldü:
En Başarılı Bakan
Prof. Dr. ÖMER BOLAT
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
Piyasada fiyat istikrarının sağlanması, stokçulukla mücadeledeki etkin politikaları ve denetimlerde gösterdiği başarı nedeniyle En Başarılı Bakan Ödülü’ne layık görülmüştür.
Ganire Paşayeva Özel Ödülü
Prof. Dr. Kürşad ZORLU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı
Türk dünyasının birlik, dayanışma ve ortak değerlerinin güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları ve katkıları nedeniyle Ganire Paşayeva Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Bilim İnsanı
Prof. Dr. Sezai YILMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrah
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde gerçekleştirdiği “çapraz karaciğer nakli” uygulamasıyla dünya tıbbına kazandırdığı yenilikler nedeniyle En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Eğitimci
Prof. Dr. Erkin EMET
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi’nin eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çabaları ve genç akademisyenlerin yetişmesine yönelik çalışmaları nedeniyle En Başarılı Eğitimci Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Kadın Lider
Liliana BOGDAN
Ticaret, Siyaset, Sivil Toplum Yöneticisi
Romanya-Türkiye iş dünyasında, ticaret odası yönetiminde ve kadınların lider olarak daha görünür olması yönünde gösterdiği çaba ile; ulusal ve uluslararası düzeyde iş, diplomasi ve STK alanlarında etkili rol model olması nedeniyle En Başarılı Kadın Lider Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Türk Dünyası Yöneticisi
Sait YUSUF
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Türk Dünyası ülkeleri arasında kültürel işbirliğini güçlendiren çalışmaları, ortak değerlerin yaşatılmasına yönelik girişimleri ve kültür diplomasisine yaptığı katkılar nedeniyle En Başarılı Türk Dünyası Yöneticisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Bürokrat
Ahmet AYDIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı
Vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunların çözümüne gösterdiği hassasiyet ve kamu-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik sergilediği örnek tutum nedeniyle En Başarılı Bürokrat Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Vali
Dr. İdris AKBIYIK
Muğla Valisi
Muğla ilinde spor yatırımlarını artırarak gençlerin gelişimine ve sosyal yaşama katkı sağlayan projeleri nedeniyle En Başarılı Vali Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Kaymakam
Mustafa Ünver BÜKE
Muğla Milas Kaymakamı
Milas İlçesinde Halkla iç içe çalışmaları, Özellikle gençlerde kitap okuma teşviki ve eğitimden yana çalışmaları nedeniyle En Başarılı Kaymakam Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Belediye Başkanı
Mehmet Kasım GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
Şanlıurfa’da belediye yönetiminde şeffaflık anlayışını öne çıkarması, madde bağımlılığı ile mücadelede LİMAN AYIK projesiyle gençlerin topluma kazandırılmasında gösterdiği çabalar ve sosyal belediyecilik anlayışını etkin kılması nedeniyle En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Muhalefet Temsilcisi
Selçuk ÖZDAĞ
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı
TBMM’de sergilediği seviyeli, ilkeli ve yapıcı muhalefet anlayışıyla demokratik hayata yaptığı katkılar nedeniyle En Başarılı Muhalefet Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Türkoloji Yazarı
Meryem Aybike SİNAN
Gazeteci, Yazar, Türkolog, Sivil Toplum Yöneticisi
Türk dili, kültürü ve edebiyatı alanlarında yaptığı özgün çalışmalar, yazılarıyla Türk kimliğine ve kültürel bilince katkı sunması, genç kuşaklara ilham veren üretkenliği ve sivil toplum alanındaki aktif rolü nedeniyle En Başarılı Türkoloji Yazarı Ödülü’ne layık görülmüştür.
En Başarılı Ticaret & İşbirliği Elçisi
Tamer ATALAY
Romanya & Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
30 yılı aşkın süredir Türkiye–Romanya ilişkilerinin ticari, kültürel ve sosyal alanlarda gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı Ticaret & İşbirliği Elçisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
EN BAŞARILI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ +1
2. Akkan SÜER
Marmara Vakfı Başkanı
Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik girişimleri nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
3. Kaptan Mustafa Can
İlteriş Vakfı Genel Başkanı
Türk dünyası arasında kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, Türk tarihinin ve kültürünün araştırılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle En Başarılı Vakıf ödulune layık görülmüştür.
4. Ekrem SELİMLER
Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
Balkanlar’daki Türk varlığının araştırılması ve tanıtılmasına yaptığı katkılar ile bölge halkları arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirme çabaları nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
5. Cristina CHİRİAC
CONAF – Romanya Kadın Girişimciler Konfederasyonu Başkanı
Kadın girişimciliğini Romanya’da güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ekonomik kalkınmanın merkezine koymak için gösterdiği liderlik ve kararlılıkla tanınan Cristina Chiriac, En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
6. Özgür ALP
Romanya & Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlenmesine sağladığı katkılar, girişimcilik ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik öncülüğü ve iki ülke arasındaki kültürel bağların pekişmesine verdiği destek nedeniyle En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
EN BAŞARILI İŞ İNSANLARI
1. Vahap KÜÇÜK
LCW Yönetim Kurulu Başkanı
LCW Markasını ulusal ve uluslararası arenada değerli bir marka hâline getirmesi, üretim ve istihdama sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
2. Veysel DEMİRCİ
Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Enerji ve inşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla, ülke ekonomisine kattığı değer ve istihdama katkıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
3. İhsan ÖZTÜRK
Point Beach Otelleri
Turizm sektörünün gelişimine, destinasyon çeşitliliğine ve sürdürülebilir turizme katkıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
4. Gülnare Xhalilova
Azerbaycan Milli Giyim Merkezi
Azerbaycan’ın geleneksel giyim kültürünü modern çizgilerle tanıtarak uluslararası tanınırlık kazandırması nedeniyle En Başarılı İş kadını Ödülü’ne layık görülmüştür.
5. Yusuf UĞUR
Beta Holding Yönetim Kurulu Başkanı – Kırgızistan Türkiye Fahri Konsolosu
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
6. Onur YAVUZ
Irmak Oyuncak
Çocuk oyun sistemleri ve kent mobilyaları alanındaki yenilikçi tasarımları ve sektöre sağladığı katkılar nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
7. Selçuk ATALAY
Olivos Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Zeytinyağı üretimi ve Sağlıklı Gıda İhracatında liderliği, olivos markasıyla uluslararası pazarda elde ettiği başarıları nedeniyle En Başarılı İş İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür.
8-Erdem Umut
Umut Vakfı başkanı
Öğrenci bursları, okul ve kütüphane yapımlarıyla ödüle layık göruldu
EN BAŞARILI TV KANALLARI
Yayıncılık alanında gösterdikleri yenilikçi yaklaşımlar, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışları, kültürel ve toplumsal değerlere katkı sunan program içerikleriyle izleyiciye güven veren kurumlar En Başarılı TV Kanalları Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.
1. Maricel PACURARU
Realite TV / Romanya
2. Elnure KAZIMOVA
Az TV / Azerbaycan
3. Mehmet YİĞİT
Tempo TV İstanbul / Türkiye
4. Selahattin BAYRAK
Vuslat TV Malatya / Türkiye
5. Uğur YEŞİL
6-Gözdetv
Kanal D / RomanyaA
7. Vedat GÜNDOĞAN
Gündoğan Medya – Adana / Türkiye
EN BAŞARILI BASIN EMEKÇİLERİ
Basın mesleğine adanmışlıkları, tarafsız ve ilkeli duruşları, kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki kararlılıkları ve medya alanındaki özverili çalışmalarıyla örnek teşkil eden isimler En Başarılı
Basın Emekçileri Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.
Hayat Gazetesi / ROMANYA
5. Hasan ÇÖMLEKÇİ
Haber Türk Gazetesi / Türkiye
7. Hasan Şirin
Şirin Medya Grup – Bursa / Türkiye
TOPLUMA İLHAM VEREN KİŞİLER
Çok yönlü kişilikleriyle farklı alanlarda gösterdikleri ilham veren başarılı çalışmaları ile sosyal, kültürel ve profesyonel hayata yaptıkları katkılar nedeniyle Topluma İlham Veren Kişiler Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.
1. Dr. Av. Mehmet Cerrah KIRAN
İş İnsanı, Hekim, Hukukçu
2. Doç. Dr. Lezan KESKİN
Akademisyen, Doktor
3. Leyla Şerif EMİN
Şair, Yazar, Aktivist
4. Murat KILINÇ
Maker, Dijital Medya, Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı
5. Mehmet CANBEY
Gazeteci, Yazar, Programcı
6. Yusuf ÖZPOLAT
Sunucu, Yazar, Radyo & TV Programcısı
7. Timuçin MERCANOĞLU
Gazeteci, Yazar, Teknoloji Uzmanı
Sorin STANCU Anısına ÖZEL ÖDÜL
Dan Constantin
Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği Başkanı
Sorin Stancu’nun gazetecilikteki ilkeli ve yapıcı yaklaşımını yaşatmak, mesleki etik ve profesyonel standartlara katkılarını onurlandırmak amacıyla, vefatı öncesine kadar başkanlığını yaptığı
Romanya Profesyonel Gazeteciler Birliği’ne Sorin STANCU Anısına Özel Ödülü verilmiştir.
1. Kemal SALLI
Vatan Gazetesi / Türkiye
2. İsmail TÜRK
Habererk Haber Sitesi / Türkiye
3. Halil ARSLAN
İlk Haber Gazetesi / Türkiye
4. Serkan ERUYSAL