Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Çay, meyve lekesi çıkarma yöntemleri

Çay lekesi de haliyle en sık karşılaşılan leke türleri arasında yer alıyor. Çilek, portakal, nar lekeleri ve diğer tüm meycve suyu lekelerini kumaşlarınızdan veya kıyafetlerinizden çıkarmak zorlu bir iş olabilir. Domates lekelerini, portakal suyu lekelerini ve daha fazlasını çıkarmak için önerilerimiz var.

Çay lekesi nasıl çıkar?

Çay lekesi kıyafetten nasıl çıkar?

Üzerinize dökülen veya sıçrayan çay lekesine ilk müdahaleyi yapmak oldukça önemli. Zaman geçtikçe lekeyi çıkartmak da zorlaşıyor. Çay dökülen giysideki lekelerin üzerine beyaz kağıt havlu koyun. Giyside kalan çayı bu şekilde emmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra giysini ters çevirin ve soğuk su altında durulayın. Çamaşırları yıkarken kullandığınız deterjanı, soğuk su ile karıştırarak krem kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine ovalayarak sürün ve 10 dakika bekletin. Kullandığınız deterjanın ağartıcı içermemesi de oldukça önemli. Kıyafete sürdüğünüz deterjanı ılık su ile duruladıktan sonra giysinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Lekeden hiçbir iz kalmadığını görebilirsiniz.

Doğal bir yöntem kullanmak isteyenler, limonlu su karışımını da deneyebilir. Fakat bu yöntem beyaz, krem gibi açık kıyafetlerde iz yapabilir, bizden söylemesi. Çay lekesi olan bölgeyi soğuk suda duruladıktan sonra ters çevirin. Bir bardak soğuk suyun içine yarım limon suyu sıkın. Hazırladığınız karışımı temiz beyaz bez yardımı ile lekenin üzerine sürün ve ovalayın. Ardından giysinizi çamaşır makinesine atabilirsiniz.

Kuruyan çay lekesi giysiden nasıl çıkar?

Öncelikle giysiyi ılık su içerisinde 15 dakika bekletin. Bu esnada bir kabın içerisine karbonat dökün. Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek macun kıvamı elde etmeye çalışın. Ilık suda beklettiğiniz giysinin lekeli kısmına karbonatlı karışımı sürün ve bastırmadan ovalayın. Lekeli olan bölgeyi hafifçe ovalayarak temizleyin. Daha sonra soğuk su ile durulayın ve yıkama talimatlarına göre çamaşır makinesinde yıkayın.

Halıdan çay lekesi nasıl çıkar?

Çayın en çok döküldüğü yerlerden biri de halıdır. Bir de halı açık renkliyse, o lekeyi çıkartana kadar ne zorluklar yaşanır. Halıya çay döküldüğünde ilk yapmanız gereken kağıt havlu ile halıdaki fazla çayı emdirmek olacaktır. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdüğünüz bezi, lekenin üzerine bastırın. Bu işlem çayın halının daha derinine işlemesini de önleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ıslak bez ile halıyı kesinlikle ovmamak ve çitilememektir. Islak bezle tampon yapmak genellikle lekenin giderilmesi için yeterlidir.

Fakat eğer leke gitmediyse veya uzun süredir bulunan çay lekesi varsa, bezle tampon yaptıktan sonra başka adımlar uygulamanız gerekebilir. Yarım bardak soğuk su ve yarım bardak sirkeyi karıştırın. (İsteğe göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz.) Temiz bezi bu karışımla ıslattıktan sonra, leke olan bölgeyi dıştan içe doğru ovalayın. Ovalama esnasında zarif hareketler kullanmaya özen gösterin.

Koltuktan çay lekesi nasıl çıkar?

Koltuktan kullanılan kumaş türü, çay lekesini nasıl çıkartmak gerektiği konusunda bize bilgi verir. Deri koltuklardaki lekeler ıslak bez ile çıkarken, kumaş koltuklar daha zorlu adımlar gerektirir. Burada uygulayabileceğiniz ilk yöntem çay lekesine ıslak temiz bez ile tampon yapmaktır. Ardından lekenin olduğu bölgeye karbonatlı su karışımını dökün ve hafifçe ovalayın. Son olarak soğuk suya batırılmış temiz bez ile koltuğa sürdüğünüz karbonatlı karışımı çıkartın. Genellikle kuruduktan sonra çay lekesinden hiçbir iz kalmamaktadır.

Bu yöntem yeterli değilse, çamaşırları yıkarken kullandığınız deterjanı su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Lekenin üzerine bu karışımı sürerek zarif hareketlerle ovalayın. Ardından ıslak bez ile bölgeyi temizleyin ve kurumaya bırakın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta koltuğu zarif hareketlerle ovalamaktır. Çitilemek, sertçe bastırmak ve hızlı ovalamak koltuk kumaşının dokusuna zarar verebilir.

Meyve suyu lekesini çıkarma yöntemleri

Meyve suyu lekesi halıdan nasıl çıkar?

Meyve suyu lekesi hala görünmeye devam ediyorsa, bir çay kaşığı halı şampuanını bir litre ılık suyla bir kovada karıştırın ve bu karışımla elde edeceğiniz solüsyonu doğrudan lekeli bölgenin üzerine tatbik edin. Bu işlemin ardından lekeli bölgeyi yeniden kağıt havlu ya da temiz bir bezle hafifçe silin.

Pamuklu ve keten kumaştan meyve lekesi nasıl çıkar?

Kullandığınız Pamuklu ya da keten kumaşın üzerine meyve damlaması durumunda oluşacak olan lekenin çıkartılması için uygun şekilde uygulama yapılması gerekir. Özellikle kumaştan meyve lekesi nasıl çıkar? Merak edenler kumaşın cinsine göre uygulayacakları yöntemler sayesinde kısa süre içerisinde problemi ortadan kaldırabilirler. Keten ya da pamuklu kumaşlar yıkanabilir özelliğe sahip olan kumaşlardan. Kısa süre içerisinde duruma müdahale edilmesi sorunun kolayca çözülmesini sağlayacaktır. Bol su ile yıkama işlemi yapılması sayesinde oluşan meyve lekesi kısa sürede çıkartılabilir. Bol su ile yıkama işleminin ardından kaynatılan kumaş ayrı bir su içerisine alınarak oksijenli su eklenir. Bu sayede lekenin zorlu olması durumunda çıkması sağlanabilir.

Yünlü ve ipekli kumaştan meyve lekesi nasıl çıkar?

Yünlü veya ipekli kumaşlar özellikle meyve lekesi oluşması durumunda en zor çıkan kumaş türlerdir. Bu nedenle özellikle uygulama yapacak olanları kısa süre içerisinde en uygun şekilde uygulama yapması gerekir. İlk aşamada lekenin bulunduğu bölüme amonyaklı su dökülerek bir süre bekletilmesi gerekir. Daha sonrasında bol su ile yıkama işlemi yapılabilir. Uygulamanın işe yaramaması durumunda meyve damlaması halinde beklemeden leke üzerine alkolle uygulama yapılarak silinir. Alkol tamamen uçtuktan sonra oksijenli su ile bölgede silme işlemi yapılabilir. Bu sayede oluşan zorlu lekenin çıkartılması sağlanarak kumaşın yeniden eskisi gibi temiz olması sağlanmış olunur.

Domates lekesi nasıl çıkar?

Lekeli bölgenin üzerinde domates kalıntısı varsa, bir kaşık ya da spatula ile nazikçe temizleyin. Lekenin üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edin. Parmaklarınızla, kumaşın iki yakasını birbirine sürterek yavaşça lekeyi ovalayın. Daha sonra bol soğuk su ile kumaşı durulayın