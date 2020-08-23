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Yerel Haliç’e giden Suriye’li genç ölümden döndü
Yerel

Haliç’e giden Suriye’li genç ölümden döndü

Haliç’e gelip fotoğraf çekmek isteyen Suriyeli Mustafa Hüseyni, dengesini kaybederek suya düştü. Boğulma tehlikesi atlayan genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:33:00 -
Haliç’e giden Suriye’li genç ölümden döndü

Suriyeli genç Mustafa Hüseyni, bugün saat 15.00 sularında Haliç sahile gelip manzarayı izlemeye başladı. Cep telefonunu çıkarıp fotoğraf çekmek isteyen Hüseyni, kısa süre sonra dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredeki vatandaşlar, suda çırpınan Hüseyni’yi fark ederek yardım etmeye çalıştı. Birkaç genç suya atlayarak Mustafa Hüseyni’ye yardım etti.

Suda çırpınırken koluna kemer bağlanarak kıyıya çıkarılan gence, ilk müdahaleyi olay yerindeki polis memurları yaptı.

Hızlı bir şekilde haber verilen sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek bilinci kapanan Mustafa Hüseyni’yi hastaneye götürdü.

DHA’nın haberine göre, denize atlayarak Mustafa Hüseyni’yi kıyıya çıkaranlardan Afganistanlı Hacı el-Mahmut, “Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” diye konuştu.

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