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Ekonomi Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından kurulan ve bir vakıf üniversitesi olan Haliç Üniversitesi akademik kadrolarına tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:37:00 -
Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Haliç Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ilan ettiği belirtilen mevcut bölümlerine 2547 sayılı kanunun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde 86 öğretim üyesi alacak.

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar 12 Şubat 2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla müracaatta bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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