Haliç Üniversitesi 11. Uluslararası Küresel ısınma Konferansı'na (GCGW-2023) ev sahipliği yapacak!

Uluslararası akademik ve bilimsel etkinliklerde önemli roller üstlenen Haliç Üniversitesi, bu başarılarına bir yenisini daha ekleyerek; dünyanın küresel ısınma konusunda en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 11. Küresel Isınma Konferansı’na (GCGW-2023 - 11th Global Conference on Global Warming -2023) ev sahipliği yapacak.

14-16 Haziran’da Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsü oditoryumunda gerçekleştirilecek olan uluslararası kongrede; küresel ısınma, enerji, çevre alanlarındaki politik ve yönetsel uygulamalar dijitalleşme kapsamında ele alınarak, küresel ısınma konusunda disiplinler arası bilimsel göstergeler elde etmek amaçlanıyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden, kendi alanlarında yetkin ve tanınmış akademisyenlerin katılacağı kongreye 56 ülkeden 400’e yakın yazar 300 bildiri ile katkıda bulunacak.

Küresel ısınmanın nedenleri, etkileri ve potansiyel çözümleri ana gündemiyle her yıl düzenlenen Küresel Isınma Konferansı’nın bu yılki ana hedefi, teknik bilgi alışverişinin ve yüksek kaliteli araştırma sonuçlarının yayılmasına katkı sunmanın yanı sıra, global iklim krizi konusunda yeni politikaların ve bilimsel gelişmelerin sunumu ile daha sürdürülebilir bir kalkınma ve enerji güvenliği için gelecekteki öncelikleri teşvik etmek. ABD Arizona Eyalet Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Kanada Ontario Tech Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Hırvatistan Splıt Üniversitesi gibi saygın pek çok üniversiteden önemli bilim insanlarının katılacağı kongrenin bu yılki programında; iklim değişikliği ekonomisi, enerji politikaları, su kaynaklarının yönetimi, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları, ekosistem ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliğinin sosyolojik analizi, karbondioksit ve sera gazı azaltımı, enerji sektöründe dijitalleşme ile yapay zeka gibi konularda çok yönlü bilimsel sunumlar, teknik oturumlar ve önemli akademik söyleşiler yer alıyor.

Türkiye’den de ekoloji, eğitim, mühendislik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, mimarlık, ekonomi, fen bilimleri, bilgi teknolojileri alanlarında önemli akademisyenlerin, uzman ve uygulayıcıların yer alacağı kongre, bu alanlarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına da açık olarak gerçekleştirilecek. Kanada Ontario Tech Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. İbrahim DİNÇER’in kurucu başkanı olduğu kongrenin bu yılki konferans başkanlığını ise Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU yapacak. Rektör Utlu, geçen yıl akademik camiada oldukça ses getiren SET2022’nin de (Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı) konferans başkanlığı görevini üstlenen isim olmuştu.

Aynı zamanda Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Derneği üyesi de olan UTLU bilim ve akademi dünyasını Haliç Üniversitesi’nde yeniden bir araya getirecek olan konferansla ilgili şunları söyledi: ‘‘Küresel ısınma için bugün artık dünyamızı tehdit eden en büyük sorun diyebiliriz. Yaşamlarımıza olan doğrudan etkisini gün geçtikçe artık daha net görebiliyoruz. Gezegenimizin kaderini belirleyecek olan bu durum bilim insanlarının da dikkatle üzerinde durduğu en önemli konuların başında geliyor. Bu yıl Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz 11th Global Conference on Global Warming -2023 ise küresel ısınma ile ilgili tüm alanlarda sonuçları en ilgiyle takip edilen uluslararası bir platform niteliği taşıyor. Böylesine nitelikli ve köklü bir organizasyonun 11.’sinin üniversitemizde düzenlenecek olması, başta şahsım ve kurumum olmak üzere tüm akademi camiamız için son derece mutluluk vericidir. Bu organizasyon, Türkiye’nin evrensel bilime katkı sunmasını ve misyonunu güçlendirirken, aynı zamanda ülkemizin küresel ısınma konusundaki akademik çalışmalara verdiği desteğin de göstergesi olarak, bilimsel görünürlüğümüzün simgelerinden biri olacaktır. Ayrıca böylesine yoğun uluslararası katılımlı bir kongrenin ülkemizde düzenleniyor olmasının, Türkiye’ye uluslararası düzeyde bir itibar katacağını ve ülkemizin kongre turizmine de büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Küresel ısınmanın tüm alt başlıklarında önemli araştırma sonuçlarının daha fazla kişiye ulaştırılması, bilim insanlarının bu alanda kaydettiği yeni gelişmelerin, öngörü ve bulguların uluslararası alanda duyurulması için global düzeyde, hakemli akademik bir platform olarak kabul gören bu konferansın tüm akademisyenlerimiz ve de öğrencilerimiz için ufuk açıcı ve ilham verici bir bilimsel buluşma olmasını temenni ediyorum. Gelecek olan tüm misafirlerimize şimdiden Türkiye'ye hoş geldiniz diyerek, Türk misafirperverliğini ve eşsiz İstanbul’u da deneyimleyebilecekleri keyifli bir hafta diliyorum.’’

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