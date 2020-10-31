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Yerel Haliç Sahili’ne güzellik dokunuşu
Yerel

Haliç Sahili’ne güzellik dokunuşu

Fatih Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali’yi içinde barındıran Haliç Caddesi’ndeki 11’i metruk 108’i tarihi tescilli 250 bina boyanarak, rengarenk bir görünüme kavuşturuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:17:00 -
Haliç Sahili’ne güzellik dokunuşu

İstanbul’un son yıllardaki en gözde cazibe merkezleri arasında yer alan Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali’nin sahil kesimlerinde Fatih Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma yürütülüyor. İller Bankası’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Haliç Caddesi’nde yer alan binaların boya ve badanaları yapılarak daha yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca cephelerdeki antenler ve klima üniteleri de tek tek elden geçirilerek oluşturdukları görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Yapılan çalışmalar bittiğinde Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı, Cibali’yi içinde barındıran Haliç Caddesi’nde bundan sonra fotoğraf severlerin gelip gezecekleri bir aks elde etmiş olacağız” dedi.

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