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Gündem Haliç Köprüsü’ndeki feci kaza: 1 ölü
Gündem

Haliç Köprüsü’ndeki feci kaza: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-14 08:05:00 -
Haliç Köprüsü’ndeki feci kaza: 1 ölü

Haliç Köprüsü’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, İBB’ye ait yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı istikametinde seyir halinde olan motosiklet, bilinmeyene bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde temizlik çalışması yapan İBB'ye ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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