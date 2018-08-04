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Haliç Köprüsü'nde metrobüs yolu 2 gecede yenilenecek

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
Haliç Köprüsü'nde metrobüs yolu 2 gecede yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. Metrobüs seferlerini herhangi bir aksama olmayacak. Sürücülerin asfaltlama çalışmasının yapıldığı bölgede işaret ve işaretçilere ve trafik kurallarına uymaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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