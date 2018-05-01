Halı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

ÇOCUK ODALARI

Çocuk odasının dekorasyonuna katkı sağlayan, uykulu bebeği ve yorgun ayaklarıyla ebeveynlerin rahat edebileceği, oyun oynarken bebeğinizin rahat edeceği ve sağlığını kötü etkilemeyecek halılar seçilmeli. Bebeğinizin alerjik rahatsızlıkları varsa tüy bırakmayan tercihen kısa tüylü ve organik malzeme ile üretilmiş halılar tercih edilmeli.

OTURMA ODASI

Kullanım sıklığı yüksek alanlar olduğundan daha dayanıklı halılar bu mekânlar için doğru seçimler olacaktır.

YEMEK ODASI

Tabii ki üzerinde yemek yenileceği düşünüldüğünde en önemli faktör leke tutmayan bir halı olmasıdır. Temizlenmesi kolay ve tercihen koyu renk tonlarında bir halı tercih edilmelidir.

YATAK ODASI

Eğer büyükçe bir yatak odanız varsa, zemininbir kısmını kapatarak dekorasyonu tamamlayacak zevkinize göre bir halı alabilirsiniz.

Halı alırken yapılması gerekenler

- Büyük bir halı siparişi vermeden önce stiline, rengine, odanın dekor ve rengine uyumuna, mekânın kullanım sıklığına, halının malzemesine doğru karar verip, size en uygun stil, ölçü ve renkleri belirlemelisiniz.

- Ölçü alırken duvardan veya süpürgelikten 30-60 cm boşluk bırakarak ölçü almak gerekir.

- Farklı halı şekillerinin ve dokularının odanın görünüm ve hissiyatını değiştireceğini hesaba katın.

- Odanıza ışıltı katacak bir halı sipariş edin.

- Seçtiğiniz halıya ve zemine göre bir kaydırmaz pad veya bant çözümü bulmalısınız.

- Dış mekânlar için ve iç mekanlar için kullanım alanına uygun halı seçin.

- Yemek odasına halı alırken masalarla birlikte sandalyeleri ve sandalyeler çekildiğinde onları da kapsabilecek şekilde ölçü alın.

- Çocuğunuz veya hayvanınız varsa leke tutmayan halı alın.

DOĞRU RENK SEÇİMİ

Eğer odanızı tamamen yenilemeyecekseniz halı seçerken odadaki üç temel renkten birini anahtar olarak seçin. Halının bu renklerle tamamen birebir olması beklenmez. Fakat iki üç tanesi ile uyumlu tonlarda halı seçin. Tek renkli veya geometrik desenli halılar renk uyumunda daha kolay seçimlerdir.