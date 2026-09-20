Halı sahada kalp krizi geçiren işçinin tazminat davasında Yargıtay kusur kararını bozdu

Yargıtay, şirket bünyesindeki spor kulübünün düzenlediği halı saha futbol turnuvasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden işçi S.Ö. için açılan tazminat davasında, ilk derece mahkemesinin kusur belirlemesini yasaya aykırı bularak kararı bozdu. Yüksek mahkeme, kalp krizine bağlı ölümde bünyesel faktör değerlendirmesi yapılması gerektiğini, bu oranın işveren kusuruna eklenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Son yıllarda artış gösteren halı sahalardaki kalp krizi sonucu ölüm olaylarına dair emsal bir karar çıktı.

Çalıştığı şirketin düzenlediği futbol turnuvasında kalp krizi geçiren S.Ö., kaldırıldığı hastanede yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölümü iş kazası olarak kayıtlara geçirdi.

İşçinin yakınları maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Davacılar, müsabaka sırasında ilk yardım ekibi ve ambulans bulunmadığını, işçinin en yakın hastaneye kaldırıldığını, uzun tedavi sürecine rağmen kurtarılamadığını, olayın iş kazası kapsamında kaldığını ve iş kazası olarak soruşturma tahkikatı yapıldığını iddia ederek davanın kabulünü istedi. Davalılar ise haksız buldukları davanın reddini talep etti.

Mahkeme işverene yüzde 60 kusur vermişti

İş Mahkemesi, işçinin davalı işveren bünyesinde iş akdiyle çalışırken şirketin düzenlediği turnuvada kalp krizi sonucu vefat ettiğini, SGK tahkikat raporunda olayın iş kazası olarak kabul edildiğini kaydetti. Dosya, kusur raporu için üçlü bilirkişi heyetine gönderildi; raporda davalı şirketin yüzde 60 kusurlu olduğu, diğer davalı spor kulübünün kusurunun bulunmadığı, vefat edenin yüzde 20 kusurlu olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin de yüzde 20 oranında yer teşkil ettiği belirlendi.

Mahkeme kararında, "İtiraz üzerine alınan raporlarda da tutarlılık görüldüğünden dosya hesap bilirkişisine gönderilmiştir" denildi. Alınan hesap raporu denetime elverişli ve usule uygun görülerek davacıların maddi tazminat talepleri kabul edildi. Toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminat kararının ardından davalılar kararı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, manevi tazminatın azlığına işaret etti. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'ın önüne geldi.

Yargıtay: Bünyesel faktör işveren kusuruna eklenemez

Yargıtay kararında, "Usulüne uygun olmayan kusur raporunda yüzde 20 oranındaki kaçınılmazlık değerlendirmesinin yapılması hatalıdır. Yüzde 20 oranındaki kusurun işveren kusuruna eklenmesi de hatalı olmuştur" denildi.

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında sorumluluğu bulunduğu tespit edilen kişilerin kusur oranlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğini kaydeden yüksek mahkeme, işverene verilen yüzde 60'lık kusur oranının yönetmelik hükmü gerekçe gösterilerek ayrıştırma yapılmadan davalı spor kulübü derneğine atfedilmesini de hatalı buldu.

Bozma kararında mahkemenin yapacağı işler de sıralandı. Buna göre öncelikle kurumdan sorularak varsa rücu dosyası getirtilecek; işçinin ölümünden önce kalp damar hastalığı ya da kalp krizini tetikleyecek nitelikte bir rahatsızlığının olup olmadığı, tarafların ibraz edeceği kayıtlar ve SGK Medula sistemi üzerinden araştırılacak. Olumsuz yaşam şekli, beslenme tarzı, genetik faktör ve sigara kullanımı gibi etkenlerin bulunup bulunmadığı, varsa bunların olayın gerçekleşmesi üzerindeki etkisine ilişkin deliller toplanacak.

Yargıtay ayrıca kusur raporunun, kardiyolog hekimin de yer aldığı, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının bulunduğu bir heyete tevdi edilerek tarafların kusur oranlarını ayrı ayrı belirleyen ve bünyesel faktörün etkisini ortaya koyan bir rapor alınmasını istedi. Eksik inceleme ve araştırmayla karar verilmesini "usul ve yasaya aykırı" bulan yüksek mahkemenin bozması üzerine mahkeme, usulü kazanılmış hakları da gözeterek oluşacak sonuca göre yeniden karar verecek.