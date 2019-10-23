Halı sahada kalp krizi geçiren adam öldü Sultangazi’de arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına giden adam kalp krizi geçirdi. Üç çocuk babası adam hastaneye gidemeden yaşamını yitirdi.

Sultangazi'de geçtiğimiz 19 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla halı saha maçına giden Ekrem Karakaya (39) fenalaşarak yere yığıldı. Ayakkabı atölyesi olan ve iş yerinin yakınındaki Hülafa-i Raşidin Camii'nde müezzinlik yapan Karakaya'ya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları tarafından apar topar hastaneye götürülen Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın vefatı arkadaşlarını ve ailesini üzüntüye boğarken, cenaze namazı ise müezzinlik yaptığı camide kılındı.

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