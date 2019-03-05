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Halı saha tartışmasında 14 öğretmen gözaltına alınmıştı... Savcı o sözü duyunca

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada sıra tartışması nedeniyle 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı öne sürülen savcı Mehmet Kıran, HSK tarafından görevlendirilen iki müfettişe ifade verdi.Savcı Kıran ifadesinde, öğretmenlerden birinin kendisine ve maça gelen hakimlere hakaret ettiğini öne sürdü.

05 Mart 2019 Salı 06:38
Halı saha tartışmasında 14 öğretmen gözaltına alınmıştı... Savcı o sözü duyunca

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 27 Şubat'ta savcı hakimler ile 14 öğretmen arasında halı sahada sıra tartışma çıktı. Tartışmada, Çermik Savcısı Mehmet Kıran'ın talimatı üzerine, öğretmenler gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de takipçisi olduğunu duyurduğu olayın basına yansımasının ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olayın takipçisi olduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında Çermik'e giden 2 müfettiş, savcı Mehmet Kıran'ın ifadesine başvurdu.

"Savcı kim oluyor diye hakaret etti"

Savcı Kıran'ın ifadesinde, esnaflar karmasıyla maç için hakim ve savcı arkadaşlarıyla gittikleri halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek, "Hakim ve savcılar ile birlikte hazırlandığımızı söyledik, 'önce biz oynayalım' ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri 'savcı kim oluyor...' diyerek hakaret etmeye başladı" dediği öne sürüldü. Hakaret edeni tespit edemeyince 155'i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran'ın, "Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler" dediği iddia edildi.

"Rica üzerine işlem yaptırmadım"

Müfettişlerin "Karakolda neden işlem yaptırmadın?" sorusuna ise savcı Kıran'ın "İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim" dediği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 06:38
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