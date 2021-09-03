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Yaşam Halı saha maçında kan aktı: 3 yaralı
Yaşam

Halı saha maçında kan aktı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 23:14:00 -
Halı saha maçında kan aktı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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