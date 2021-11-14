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Aktüel Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak
Aktüel

Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü nedeniyle bir kısmı su altında kalan tarihi Ulu Cami’nin restorasyon çalışmalarıyla tabanından yükseltilerek turizme ve ibadete açılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:38:00 -
Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak

Halfeti Belediyesinin, özel işçiliğe sahip kesme taştan inşa edilen, enine dikdörtgen planlı ve üç salondan oluşan caminin ibadete ve turizme açılması için yürüttüğü projede sona gelindi. Projenin hayata geçmesi halinde tarihi cami, tabanı yükseltilerek turizme ve ibadete kazandırılacak. Bölgenin “saklı cenneti” olarak adlandırılan Halfeti, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

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