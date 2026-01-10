  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat Bornova'da eğitim skandalı! 16 yaşındaki kız evlatlarımızı temizlikçi yapan "öğretmen" serbest bırakıldı! Bakan Uraloğlu 2026’nın ilk açılışını Samsun’da yaptı: Yıllık 645 milyon liralık dev tasarruf! Dnipropetrovsk bölgesinde 130 binden fazla abone elektriksiz kaldı Rusya İskander-M ile vurdu Bakan Murat Kurum: 11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu Petro’dan ortak ordu çağrısı: ABD’nin işgal bahanesine karşı çıkış Sezen Aksu karantinaya alındı Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı
Sağanak Çanakkale'yi vurdu! Sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Yaşam

Sağanak Çanakkale’yi vurdu! Sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çanakkale’de etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede bastıran yağışla sokaklar göle dönerken bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Çanakkale’de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak nedeniyle ilde sokaklar göle dönerken, bazı işetmeleri su bastı. Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Valilikten uyarı geldi

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur" denildi.

Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

