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Dünya Halep’e balistik füze saldırısı!
Dünya

Halep’e balistik füze saldırısı!

Suriye’nin Halep'e düzenlenen balistik füze saldırısında petrol tesisleri vuruldu. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:41:00 -
Halep’e balistik füze saldırısı!

Suriye’nin Halep kentinin doğusuna balistik füze saldırısı düzenlendi. Füzelerin Tarhine ve El-Hamran'daki petrol tesislerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, bölgede çıkan yangına müdahale etti.

Esed rejiminin 5 Mart’ta Cerablus ve El Bab ilçelerine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla tanker yanmıştı.

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