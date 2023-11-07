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Gündem Halef de selef de İsrail’in vahşetine duyarsız
Gündem

Halef de selef de İsrail’in vahşetine duyarsız

Yeniakit Publisher
2023-11-07 10:26:00 -
Halef de selef de İsrail’in vahşetine duyarsız

CHP kurultayında Gezi darbecisi Osman Kavala ve 6-7 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş’a selam gönderen Kılıçdaroğlu ve Özel; kurultayda Gazze’de yaşanan dram hakkında tek kelime etmedi.

Buğra Kardan  İstanbul

Hançer polemiğinin ve delege oyununun gölgelediği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e karşı ağır yenilgi aldığı CHP’nin büyük kurultayında skandal ifadeler kullanıldı. Tartışmalı kurultayda Gezi olaylarını yöneten, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”ten müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu olup “Terör örgütüne üyelik”ten yargılanan Selahattin Demirtaş’a selam gönderilmesi ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ses edilmemesi tepki çekti.

Zihniyet değişmedi

Kamuoyunda Netanyahu yönetiminin bebek katliamlarına değinmeyen, Kavala ve Demirtaş gibi marjinal isimleri müdafaa yarışına giren Kılıçdaroğlu ile Özel için “Al birini vur diğerine”, “Kafaları aynı”, “Mazlumlara değil de zalimlere destek veriyorlar”, “Masumlar yerine provokatörlere ve teröristlere sahip çıkıyorlar” yorumları yapıldı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Siyasetçi Said Nursi Omaç, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu gitse, Özel gelse de zihniyet değişmeyecektir. Anlıyoruz ki kurultayda Kavala ve Demirtaş’ı selamlayan Özel, Kılıçdaroğlu’yla aynı yolu takip etmektedir. Bakın Hamas, Filistin’in bağımsızlık mücadelesi için mücadele vermektedir. Bu direniş grubu Kuvay-ı Milliye’yi andırmaktadır.

Provokatörleri seviyorlar

CHP kurultayında Hamas’ın mücadelesine yer verilmemesi, İsrail zulmüne ses edilmemesi buna mukabil ülkemizi hedef alan Gezi ve 6-7 Ekim olaylarında parmağı bulunan isimlerin selamlanması çok yanlıştır. Bu durum CHP’nin aynı yanlışta, mantalitede ilerlediğine işaret etmektedir. Değişen isimdir, zihniyet değildir. Esasında CHP’nin başına Özel değil, İmamoğlu gelmiştir. Çünkü Özel, İmamoğlu’nun gölgesinde Genel Başkan, ‘emanetçi’ olacaktır. Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Başkanı olduğu takdirde Özel geriye çekilecektir. Yani Kılıçdaroğlu’nun yerine gelen Özel de İmamoğlu da olsa CHP’de mantalite dönüşümü müşahede edilmeyecektir.”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kırmızı da şunları söyledi: “CHP’de isimler değişse de fikirler ve zikirler değişmiyor. ‘Millete rağmen siyaset’ anlayışı terk edilmiyor. Kılıçdaroğlu gibi Özel de bunu kanıtladı. Kurultayda selef de halef de Kavala ve Demirtaş’a selam gönderirken Gazze halkının karşı karşıya kaldığı vahşeti dillendirmedi. Bu CHP’nin halktan ne kadar kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında milletimiz toplanıp İsrail’i lânetlerken CHP’nin Gazze mevzuunda duyarsız davranması toplumdan kopuk olduğunu göstermektedir.
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Gelen gideni aratır

Ne yazık ki gelen gideni aratmaktadır. özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan farlı olarak Hamas’ı terör örgütü olarak yaftalamıştır. Amerika ve Avrupa’yla aynı dili kullanmıştır. İsrail’in soykırımına değinmemiştir. Filistinlilerle ilgili böyle bir tavır takınması hâlinde CHP’nin seçimlerde başına gelecekler bellidir. Özel’in atacağı adımlar merak konusudur. Gerçi Kavala ve Demirtaş’a selam göndermesi, İsrail vahşetine sessiz kalması Kılıçdaroğlu’ndan daha kötü politika izleyeceğinin habercisidir. Kılıçdaroğlu bile bu kadar ileri gitmemişti, Hamas’ı terör örgütü ilan etmemişti. Özel, hata etti. Bu hatada ısrar ederse CHP’nin seçim yenilgilerine yenilerini eklemesi kaçınılmazdır.”

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Yorumlar

Amine

Biz söylemekten yorulduk,chplilerin hepsi,isimlerin değişmesi farketmez,siyonist teröristlerin içimizdeki elemanlarıdır.
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