Haldun Dormen hastaneye mi kaldırıldı? Haldun Dormen sağlık durumu nasıl?

Türk sinema ve tiyatro tarihinde rekor denilecek başarılara imza atmış olan 91 yaşındaki emektar oyuncu Haldun Dormen’in hastaneye kaldırılması sevenlerini de meraklandırdı. Peki Haldun Dormen kimdir? Haldun Dormen nereli ve kaç yaşında?

Dormen’in bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabı üzeriden yapılan açıklamada, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı belirtilen usta sanatçının durumunun iyi olduğu açıklandı. Kemikteki kırılmanın nasıl gerçekleştiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Haldun Dormen henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İlk defa, Galatasaray Lisesi'nde ortaokul talebesiyken sahneye çıktı. Lise eğitimini Robert Koleji'nde bitirdi. ABD'de Yale Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.Dormen, Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 kez sahne aldı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne bünyesine dahil oldu ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk defa Türk izleyici karşısına çıktı.

Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyunu ise 22 Ağustos 1955 tarihinde Pazartesi gecesi Süreyya Sineması'nda oynandı. Dormen Tiyatrosu'nda birçok oyun oynandıktan ve birçok ödül kazandıktan sonra 1972 senesinde Tiyatrosunu kapatmak zorunda kaldı ve eğitimciliğe yöneldi. Aynı zamanda televizyon projelerine başladı. 1981 senesinde tiyatro oyunları yönetmeye devam etti. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler verdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirildi. 1998 senesinde Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

YÖNETTİĞİ BAZI TİYATRO OYUNLARI

Şahane Düğün

Kantocu

Arapsaçı

Lüküs Hayat

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Şahane Züğürtler

Müfettiş