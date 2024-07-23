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Sosyal Medya Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Yeniakit Publisher
2024-07-23 07:41:00 -

İstanbul'da bir düğün konvoyu, halay çekmek amacıyla yolu kapatınca zincirleme kazaya neden oldu.

Kazaya dair detaylara göre, olay sırasında yol üzerinde durdurulan araçlar nedeniyle trafik sıkıştı ve kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araçlar zincirleme olarak birbirine çarptı. Bu üzücü olayda, 1'i bebek olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan düğün konvoyu ve yol kapatma olayları, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle büyük tepki topladı. Yetkililer, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

Abdullah

Halay çekenleri polis durduramaz 

Nur

Sakat millet olduk akıllar basmıyor akılı kullanamaz hale geldik
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