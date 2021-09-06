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Yaşam Halay çekerken öldü! O anlar kameraya yansıdı
Yaşam

Halay çekerken öldü! O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ'da halay çektiği sırada kalp krizi geçiren 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:02:00 - 2021-09-06 21:08:30

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sünnet düğününde halay çekerken bir anda fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Kameraya da yansıyan olayda yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Halay çekerken kalp krizi geçirdi

Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’nde bir sünnet düğününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının oğlunun sünnet düğününe katılan 68 yaşındaki Mikail Göleli, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Göleli yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Göleli hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya tanık olan davetlilerden Mehmet Girgin, Mikail Göleli’yi yakından tanıdığını ve çok büyük bir kayıpları olduğunu ifade ederek, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabii millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin, çok büyük bir kayıp" dedi.

Hayatını kaybeden Mikail Göleli’nin cenazesinin memleketi Iğdır’da defnedileceği öğrenildi.

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