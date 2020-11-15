Halatla çıkardılar! 5 yıl hapis talebi
Kapalıçarşı’da, zemine gömdükleri 2 tonluk çelik kasayı tarihi sütunlara bağladıkları halatla çıkaran döviz bürosu sahiplerine dava açıldı. İkisi baba-oğul üç kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tescilli kültür varlığı olan dükkâna büyük zarar verildiği kaydedilerek 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Yılda yaklaşık 50 milyon ziyaretçi ağırlayan Kapalıçarşı, asırlardır ticaretin de en işlek noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen Çarşı’daki dükkânlardan birinde ise geçtiğimiz haziran ayında ilginç bir olay yaşandı. Döviz bürosu olarak işletilen dükkânın tahliyesi sırasında, 2 tonluk çelik kasanın halatlar yardımımı ile çıkarıldığına ilişkin görüntüler tartışmalara yol açtı.