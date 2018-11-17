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Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı kaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 9 katlı bir apartmanın dış cephe boyasını yaparken koruma amaçlı tutunduğu halat kopan boyacı, çevredekilerin polise haber vermesi üzerine kurtarıldı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:27
Halat koptu, boyacı 9'uncu katta asılı kaldı

Adana'da, 9 katlı apartman dış cephesini boyayan Onur Durmuşoğlu (47) üzerinde çalıştığı iskelenin halatının kopması sonucu ölümle burun buruna geldi. Son anda balkonun penceresine tutunan Durmuşoğlu, zamanla yarışan polisler tarafından içeri çekilerek kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boyacı Onur Durmuşoğlu 9 katlı apartmanın dış cephesini boyarken, üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu. Son anda 9'uncu katın balkonundaki PVC pencereye tututan Durmuşoğlu, bağırarak yardım istedi. Pencereye tutunan Onur Durmuşoğlu'nu görenler, polisi aradı.



İhbarla olay yerine gelen özel tim, pencerede tutunmakta zorluk çeken Durmuşoğlu'nu görünce hızla apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki 5 polis, Onur Durmuşoğlu'nu önce ellerinden sonra elbiselerinden tuttu. Polisler zamanla yarışırken çevrede de güvenlik önlemi alındı. Bu sırada bir polis, balkona girerek PVC pencereyi kırdı. Durmuşoğlu, kırılan bölümden balkona alınarak kurtarıldı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar, kurtarma çalışmasını başarıyla tamamlayan polisleri alkışladı. Ölümden dönen Onur Durmuşoğlu, kendisini kurtaran polislere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:27
  1. Halat koptu boyacı 9'uncu katta asılı kaldı
  2. Adana
  3. Seyhan
  4. Onur Durmuşoğlu
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