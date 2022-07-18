Hala uslanmamış! Göçmen damadı Mustafa Sandal'dan tıraşa devam

Kuyruğuna takıldığı ırkçı Ümit Özdağ’ın 'kezzap' yalanının patlamasına rağmen, kuyruğu dik tutmaya çalışan ve eski eşi göçmen olan Mustafa Sandal, göçmen düşmanlığı yapmaya devam ediyor.

Kendisi de Dağıstan göçmeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokasyon yaparak milleti mültecilere karşı kışkırtmayı sürdürüyor.

Özdağ'ın 'kezzap' yalanı patladı

Özdağ, son olarak Konya'da mültecilerin küçük bir çocuktan para istediğini, istediklerini alamayınca da yüzüne kezzap attıklarını iddia etti. Ancak olayın aslı bambaşka çıktı. Meram ilçesinde yaşanan olayda 9 yaşındaki çocuğu, 12 yaşındaki başka bir çocuğun elindekinin ne olduğunu bilmeden kezzap atarak yaraladığı belirlendi.

Mustafa Sandal'dan ırkçılık

Özdağ'ın yalanı ortaya çıkmasına rağmen eski eşi göçmen olan Mustafa Sandal ırkçılık yaparak tüm göçmenlerin Türkiye'den gitmesini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, "Ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine!" ifadelerini kullandı.

Mülteci düşmanlığını sürdürdü

Sandal, bugün yeni bir paylaşımda bulunarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve olayın takipçisi olduklarını ilettiklerini anlattı.

2008-2018 yılları arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile nikahlanan ve Jahovic'ten 2 çocuğu bulunan Mustafa Sandal, mülteci düşmanlığına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü paylaşımımın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Sitemimi ve "geçici göçmenler"in eve dönme vakti geldiği, yaşanan olaylardan duyduğum rahatsızlığı ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili rahatsızlığımı, attığım tweetteki cümlelerle bizzat ilettim... EGM Siber Suçlar Daire Bşk. Yrd. Sn. Seyit Ahmet Dikici, konuyla ilgilendiklerini, bir sanatçı ve baba olarak duyduğum hassasiyeti anladıklarını, adli sürecin devam ettiğini nazikçe bildirdiler. Ben de yanıt olarak...

Alakaları için teşekkür ettim ve "Sizi de o makamlara bu ülke getirdi, beni de sanat dünyasındaki konumuma bu ülke getirdi. Halkımız için daha hassas ve ilgili olmak zorundayız. Görmezden gelmem mümkün değil...

Ben de bu tip olaylarda sizi bizzat arayıp, bir vatandaş olarak bilgi alacağım. Dezenformasyona elbette hayır, ama geçici sığınmacıların vatandaşlarımızı rahatsız edip zarar vermesine de hayır demeye devam edeceğim." dedim...

Sn. Dikici, nazikçe hassasiyetime saygı duyduğunu ve emniyet olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Sorunumuzu neden bizzat kendilerine iletmiyorsun diyenlerin gönlü rahat olsun. Herkese sevgiler..."