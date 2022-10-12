Hala tehlikenin farkında değil misiniz? Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme, Eğitim İş'ten dava

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında Akit tv’de hafta içi her gün sabah 10.30-11.50 arasında canlı yayınlanan Manşetlerin Dili programına Eğitim İş Sendikası tarafından dava açıldığını söyledi. Bu sendikanın öğretmen ağırlıklı CHP kafasında bir sendika olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, dava dilekçesinin ilk cümlesinin “Eğitim İş sendikası, Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ..” olduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun medyanın susturulmaya çalışıldığı bu ve bunun gibi davalarda hiç ses çıkarmadığını söyleyen Karahasanoğlu, "İktidar olacak. Ve sonra, muhafazakarları kapının önüne koyup, bunlarla yoluna devam edecek.. Hâlâ mı anlamadınız, hâlâ mı, tehlikenin farkında değilsiniz?" diye sordu.

İşte o yazı;

CHP helalleşme istiyor.

Saadet Partisi destek veriyor.

Gelecek Partisi, “Tarihi fırsat, verilen kanun teklifini hemen kabul etmeliyiz” diyor..

Türkiye’de tartışmaların bir yüzünde bunlar yaşanıyor.

Diğer yüzünde de bakın yaşanan ne?

Akit tv’de hafta içi her gün sabah 10.30-11.50 arasında canlı yayınlanan ve günün aktüel gelişmelerini, gazetelerdeki haberleri yorumladığımız Haber Müdürümüz Murat Alan moderatörlüğündeki Manşetlerin Dili programı için açılan davada, bugün delil listemizi sunmak için son günümüz.

Davacı kim?

Eğitim İş Sendikası..

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