0553 313 94 23

Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hazine Bakanı Berat Albayrak, ne zaman çıkacağı merak edilen hal sayasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:58
Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hazine Bakanı Berat Albayrak, ne zaman çıkacağı merak edilen hal sayasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, organizasyon için yeni havalimanının seçilmesinin önemine işaret etti. "Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk." diyen Albayrak, "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini söyledi. "Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık." diyen Albayrak, şunları söyledi: "Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı."

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:58
  1. Hal yasası ne zaman çıkacak?
  2. hazine bakanı berat albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fazla vitamin zarar veriyor
    1. Fazla vitamin zarar veriyor
    2. Rusya'dan S-700 tehdidi: Tüm gezegenin..
    3. ‘Çocuğu şişmanlatır’ korkusunun aslı..
    4. Şoke eden Adnan Oktar iddiası!
    5. CHP Ataşehir belediye başkan aday..
    6. Kral Selman'dan Cemal Kaşıkçı hamlesi!
    7. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    8. Kavga eden kızlara ibretlik ceza
    9. Suudi konsolosluğunda bugün arama..
    10. Serdar Karagöz TRT'de hangi göreve..
    11. TRT World GenelYayın Yönetmeni kim..
    12. "Oğlumu kutsal Türkiye topraklarına..
    13. Siyonistler Gazze’yi yok etme hedefinde
    14. Çanakkale Köprüsü'nün ismi ne olacak?
    15. 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor!
    16. Mutluluk hormonu için...
    17. Yazılı basına veda ettiği iddia edilen..
    18. Endonezyalılara Kızılay el uzattı
    19. Artık el işi dantel ‘antika’
    20. Arabistan Başkonsolosluğu aranacak mı?..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!
    Necati Şaşmaz müjdeyi verdi!