Hal yasası ne zaman çıkacak?

Hazine Bakanı Berat Albayrak, ne zaman çıkacağı merak edilen hal sayasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, organizasyon için yeni havalimanının seçilmesinin önemine işaret etti. "Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk." diyen Albayrak, "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, Hal Yasasının çok yakın süreçte Meclis gündemine geleceğini söyledi. "Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık." diyen Albayrak, şunları söyledi: "Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı."